Der Vorfall ereignete sich beim Baseball-Spiel der Oakland Atheltics. Die Polizei hat bestätigt, dass der Vorfall untersucht wird, nachdem ein paar sexuelle Handlungen auf der Tribüne vorgenommen hat. Konkret soll es zu Oralverkehr gekommen sein.

Da das Stadion nahezu leer war, fühlte sich das Paar unbeobachtet, doch einer der wenigen Zuschauer packte sein Handy und filmte die schlüpfrigen Szenen. Die Aufnahmen sind in den sozialen Medien aufgetaucht und zeigen offenbar eine Frau, die Oralsex mit einem Mann hat. Die Polizei von Oakland wurde alarmiert, und ihr Sprecher erklärte, sie habe eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet.

"Die Polizeibehörde von Oakland wurde erst nach dem Spiel darauf aufmerksam gemacht", sagte der Sprecher, "und wir haben eine Untersuchung eingeleitet". Sollte das Paar angeklagt und verurteilt werden, droht TMZ zufolge eine Strafe von bis zu sechs Monaten hinter Gittern und/oder eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Dollar.

How can you not be romantic about baseball? pic.twitter.com/3gCJeWHw5O