Schrecksekunde: Wetter-Fee bricht live auf Sendung zusammen

Alissa Carlson, Meteorologin beim CBS-Sender KCAL in Los Angeles, erholt sich von ihren Verletzungen, nachdem sie am Samstag während der Sendung in einem Moment zusammengebrochen war, der Kollegen und Zuschauer gleichermaßen alarmierte.

Die Moderatoren der Sendung waren gerade dabei, ihr die Wettervorhersage zu übermitteln, als sie sich plötzlich nach vorne lehnte, auf den Schreibtisch fiel, dann vom Schreibtisch und vollständig aus dem Kamerabild verschwand.

NBC News berichtete, dass die Mitarbeiter sofort den Notruf wählten und Carlson zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. "Danke für all die SMS, Anrufe und guten Wünsche", schrieb Carlson am Samstag auf Facebook. Am Sonntag fügte sie hinzu, dass sie sich von einer Kopfverletzung erholt habe und aus dem Krankenhaus entlassen worden sei.

KCAL sagte, sie werde wieder auf Sendung gehen, "sobald es ihr wieder gut genug geht".