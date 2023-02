Schwimmender Klub will neue Maßstäbe setzen

Der Yona Beach Club, ein schwimmender Club mit 360-Grad-Aussicht, hat Ende Januar 2023 eröffnet. Er verspricht eine Party wie nie zuvor.

Der Yona Beach Club liegt an der Küste von Patong, dem wichtigsten Touristenort an der Westküste von Phuket, und ist eine Oase auf dem Meer. Patong ist für sein Nachtleben bekannt und eine der Hauptattraktionen für Besucher. Der einzigartige Beach Club ist ein seit sechs Jahren bestehendes Konzept mit einem vielfältigen Angebot an Speisen, Getränken und Live-Musik.

© patoss ×

Das fast 13.000 Quadratmeter große Boot verfügt über zwei Etagen und zwei Infinity-Pools. Dieses luxuriöse Erlebnis gibt den Besuchern das Gefühl, einen privaten Club betreten zu haben, mit holzgetäfeltem Interieur, neutralen Tönen, Palmen und bequemen Liegestühlen und Cabanas, in denen man die Sonne genießen kann.

Doch wenn es dunkel wird, wird es richtig spektakulär. Mit einem Blick aufs Meer kann man die DJ Musik feiern. Die riesige schwimmende Party bietet den Besuchern eine luxuriöse Atmosphäre und wird gleichzeitig dem lebhaften Ruf der Gegend gerecht. Ende Jänner wurde der Beach Club eröffnet.

© patoss ×

Während der Hochsaison, die jetzt bis zum 15. April dauert, wird er am Patong Beach angesiedelt sein. Danach wird er in der Nebensaison auf die andere Seite der Insel zum Royal Phuket Marina verlegt. Geöffnet ist täglich bis 2 Uhr früh.