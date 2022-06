Schwimmuster von Haien soll die Existenz des Bermuda-Dreiecks beweisen

Laut einer Tracking-App vermeiden es die Tiere in den besonderes tiefen Regionen zu schwimmen, die als das Bermuda-Dreieck bekannt sind.

Das legendäre Gebiet vor der Küste Floridas, das auch als Teufelsdreieck bekannt ist, ist berühmt für das mysteriöse Verschwinden einer Reihe von Flugzeugen und Schiffen. Ein TikTok-User glaubt, dass auch Meeresbewohner das mysteriöse Gebiet meiden, nachdem er die Routen gesehen hat, die Haie entlang der Küste schwimmen.

In einem Video erklärt der Verschwörungstheoretiker: " "Lasst uns schnell über das Bermuda-Dreieck sprechen. Es liegt direkt neben Florida. Das wusste ich nicht, aber da ist es. Ich habe eine App, die Haie aufspürt, sie heißt Shark Tracker. Sieh dir einfach diesen Fischhai an. Beachte die Schwimmmuster. Er überlegt, ob er hier in das dunkle Blau eintauchen soll, und sagt dann, dass er es nicht tut."

Auch andere Haie sollen das Gebiet meiden. Viele TikTok-Nutzer waren davon überzeugt, dass die Haie etwas im Wasser ausweichen und dass die Theorie plausibel ist. Ein Nutzer schrieb: "Bruder, ich schwöre bei Gott, ich habe gerade einen anderen Typen gesehen, der dasselbe gesagt hat."

Andere waren jedoch nicht so überzeugt, wie ein Nutzer kommentierte: "Sie gehen nicht über das tiefe Blau, weil es dort kein Essen gibt." Ein anderer schrieb: "So viele Leute hier schreiben dem Paranormalen zu, was leicht durch 'wo das Futter ist' erklärt werden kann."