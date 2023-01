Serien-Hit 'Last of Us' bekommt zweite Staffel

Das ist die Nachricht, auf die Fans des Spiels und der Serie gewartet haben. Dabei wurden erst drei Episoden der Serie ausgestrahlt. Der Erfolg annimierte die HBO aber, direkt die zweite Staffel zu verkünden.

HBO gab die Nachricht bekannt, dass die Serie über die erste Staffel hinaus fortgesetzt wird. Der ausführende Produzent Neil Druckmann, der auch Autor und Creative Director des Spiels war, sagte dazu: "Ich fühle mich geehrt: "Ich fühle mich bescheiden, geehrt und offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen".

"Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin, unserer unglaublichen Besetzung und Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen. Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel zu wiederholen! Im Namen aller bei Naughty Dog und PlayStation danke ich euch!"

In The Last of Us spielen die Game of Thrones-Darsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey die Protagonisten Joel und Ellie, die sich der Herausforderung stellen müssen, es quer durch die USA in eine Quarantänezone zu schaffen, nachdem die moderne Zivilisation durch einen Virus zerstört wurde.

Weitere Hauptrollen in der Serie spielen Gabriel Luna als Tommy, Anna Torv als Tess, Nico Parker als Sarah, Murray Bartlett als Frank, Nick Offerman als Bill und Melanie Lynskey als Kathleen. 2013 kam das erste "Last of Us" Spiel für die Playstation auf den Markt.