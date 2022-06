Tash Peterson kommt aus Australien und ist auf OnlyFans als "Vegan Booty" sehr bekannt

Die Veganerin hat dort mehr als 10.000 Abonnenten. Sie sagt, dass sie ganz bewusst sehr erotische Bilder von sich ins Netz stellt um andere Menschen von ihrem Lebensstil zu begeistern. Mit dem Geld das sie damit verdient, finanziert sie sich Reisen und Aktivitäten rund um den Tierschutz.

Mit ihren Aktivitäten kommt Tash aber leider auch oft mit dem Gesetz in Konflikt, denn sie protestiert gerne an öffentlichen Plätzen und das auch oben ohne, klar oder? Das wird in ihrer Heimat Australien aber nicht gerne gesehen.

Auch vor spektakulären Aktionen schreckt sie nicht zurück: Erst letztes Jahr stürmte sie einen Louis-Vuitton-Laden, nur mit einem Höschen bekleidet und mit Periodenblut beschmiert.