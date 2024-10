Sexuell frustrierter Delfin attackiert Schwimmer

23-Jähriger wurde schwer verletzt: "Ich dachte wirklich, ich müsste sterben."

Erneut hat ein offenbar sexuell frustrierter Delfin einen Schwimmer in Japan angegriffen. Auf einem Video, das im Internet derzeit viral geht, ist zu sehen, wie Takuma Goto nahe der Küste attackiert und verletzt wurde.

„Ich dachte wirklich, ich muss sterben“, berichtet der 23-Jährige lokalen Medien. „Der Delfin hat mich immer wieder angegriffen und gebissen.“ Goto erlitt schwere Bisswunden am ganzen Körper, wobei die schlimmste Verletzung eine blutige Wunde an seinem Finger war, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Nicht der erste Angriff

Der Vorfall, der sich am Crystal Beach in der Stadt Tsuruga ereignete, ist nicht der erste dieser Art. Immer wieder verhalten sich sexuell frustrierte Delfine äußerst aggressiv. "Hormonelle Schwankungen oder sexuelle Frustration können den Delfin dazu bringen, Menschen zu verletzen", so Experte Simon Allen gegenüber der BBC. Er vermutet, dass das Tier „von seiner eigenen Gemeinschaft ausgeschlossen wurde und eine andere Gesellschaft sucht".