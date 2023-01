'Sexy' Nonne sorgt mit Fotoshooting für Aufregung

Dieses Fotoshooting kam bei einige Personen nicht so gut an. Die als "sexy Nonne verkleidete Frau wurde noch während der Session des Platzes verwiesen.

Ein als "sexy Nonne" gekleidetes Fotomodell und ihr Fotograf wurden aus einer Kathedrale in Sydney geworfen, nachdem ein Kirchenbesucher sie bei einem Fotoshooting erwischt hatte.

Charlie Bakhos war am Montag in der Kathedrale St. Mary's im Stadtzentrum, als er eine Frau entdeckte, die nur it Unterwäsche, kniehohen weißen Socken, hohen Absätzen und einem Nonnenhabit bekleidet war.

'Show some respect!'



Aussie Catholic catches drag queens desecrating St. Mary's Cathedral in Sydney and forces them to delete the photos. pic.twitter.com/Rt8CSvYDXh — Catholic Arena (@CatholicArena) January 7, 2023

Drei weitere Personen waren bei der Frau und machten vermutlich Fotos von ihr, als Herr Bakhos zu filmen begann und sie aufforderte, die Kirche sofort zu verlassen. Ich weiß nicht, wer Ihnen die Erlaubnis gegeben hat, hier in der Kathedrale solche Fotos zu machen", hört man ihn auf dem Filmmaterial sagen. "Nehmt eure Sachen und verschwindet von hier."

Das Filmmaterial kursierte auf Twitter. Viele lobten Herrn Bakhos dafür, dass er sich der Gruppe entgegenstellte, und sagten, dass heilige Orte "respektiert werden müssten".