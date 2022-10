Um ein Leben lang gut auszusehen, muss auch die 63-jährige Lesley Maxwell einiges für ihren Körper tun.

Ihre 111 000 Instagram-Follower lieben die durchtrainierte Super-Oma. Mit 63 Jahren hat sie einen Körper wie eine junge Frau. Doch ohne Arbeit kommt auch bei Lesley Maxwell ihr Aussehen nicht zustande.

Die Fitness-Influencerin aus Melbourne, Australien, teilt gerne ihre Weisheiten und Workouts in den sozialen Medien. In ihrem letzten Post trägt die 63-Jährige einen engen pinkfarbenen Sport-BH und hält Hanteln in der Hand.

Darunter steht: "Ich denke, jeder sollte lernen, wie man Gewichte hebt. Egal ob Mann oder Frau. Zu lernen, wie man die grundlegenden menschlichen Bewegungsmuster mit ein paar Gewichten ausführt, wird für einen stärkeren und ausgeglichenen Körper sorgen." Die richtige Technik sei wichtig, um die besten Ergebnisse zu bekommen.