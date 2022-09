Shakira spricht erstmals über Trennung von Pique

Nachdem Gerard Piqué und Shakira im Juni dieses Jahres offiziell bekannt gegeben hatten, getrennte Wege zu gehen, spricht Shakira nun erstmals in einem Interview darüber, wie "unglaublich schwierig" diese Trennung für sie war.

Die kolumbianische Sängerin, welche mit Hits wie "Waka Waka" oder "Hips Don't Lie" bekannt wurde, gab in ihrem neuesten Interview erste Einblicke in die Trennung von ihrem langjährigen Partner Gerard Pique, welcher derzeit beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Sie berichtet davon, dass es "unglaublich schwierig" für sie gewesen sei und sie sich so fühle, als sei alles nur "ein schlechter Traum".

Genauere Details für den Grund der Trennung möchte sie nicht nennen - zumindest vorerst. Von sich selbst kann sie jedoch nur sagen, dass sie "alles gegeben habe für die Beziehung und meine Familie"

Kinder an oberster Stelle

Wie schon beim offiziellen Statement der beiden frisch getrennten, betont Shakira auch in diesem Interview abermals, dass sie ihre Kinder schützen wollen und sie nicht im medialen Fokus stehen sollen. Bereits während ihrer Beziehung hat die Sängerin in ihrer Karriere einen Gang zurückgeschalten, um sich mehr auf ihre gemeinsamen Kinder konzentrieren zu können.

Kennengelernt haben sich der Fußballer Pique und sie beim Musikvideodreh 2010 für ihre Weltmeisterschaftshymne "Waka Waka", seitdem war das Paar 11 Jahre zusammen - geheiratet haben sie allerdings nie.