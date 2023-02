Sitzfleisch gefragt: SO lange soll der neue John Wick dauern

Lionsgate veröffentlichte kurz nach dem Ende des Superbowls ein neues Video für die mit Spannung erwartete Fortsetzung. Die Dauer des neuen Filmes soll alle bisherigen der Filmreihe übertreffen.

Insgesamt soll John Wick: Kapitel 4 mit 2 Stunden und 49 Minuten der längste Teil der Action-Reihe sein. Keanu Reeves, der im Dezember nach Brasilien gereist war, um auf der CCXP für die Fortsetzung zu werben, kehrt in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung als Hauptdarsteller zurück.

© Lionsgate ×

John Wick aus dem Jahr 2014 kam auf 101 Minuten, während John Wick: Kapitel 2 aus dem Jahr 2017 122 Minuten dauerte und John Wick: Kapitel 3 - Parabellum aus dem Jahr 2019 131 Minuten.

Der ursprüngliche John Wick spielte mit einem bescheidenen Budget von 20 Millionen Dollar 86 Millionen Dollar ein. Die Fortsetzung John Wick: Kapitel 2 spielte bei einem Budget von 40 Mio.171,5 Mio. $ ein. Der dritte Teil brachte 328 Millionen ein.

© Lionsgate ×

Im vierten Teil will JohnWick einen Weg finden, den mysteriösen Hohen Tisch zu Fall zu bringen, um seine Freiheit von seinem geheimnisvollen Assassinen-Kollektiv zu erlangen. Reeves wird neben Ian McShane (Winston), Lance Reddick (Charon) und Laurence Fishburne (Bowery King) zurückkehren.

Es gibt auch eine Fernsehserie mit dem Titel The Continental, die noch in diesem Jahr auf Peacock ausgestrahlt werden soll. Sie spielt in einer mysteriösen Hotelkette, die als neutraler Ort für Auftragskiller und andere Mitglieder der kriminellen Unterwelt dient.