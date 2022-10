Skandal: Stripperin tritt bei Schulveranstaltung auf

Schulveranstaltungen sind für Schüler teilweise äußerst langweilig. Bei dieser besonderen Showeinlage dürfte aber wohl keiner eingeschlafen sein.

Die Videos aus einer Schule im US-Bundesstaat Michigan gehen derzeit rund um die Welt. Der ehemalige NFL-Profi Quentin Hines, welcher mittlerweile mit einer eigenen Firma als Scout junge Nachwuchstalente für den Football sucht, kommt durch seine Tätigkeit auch öfters an Schulen vorbei, um mögliche Rohdiamanten zu entdecken.

Mit seiner letzten Showeinlage dürfte er es aber wohl übertrieben haben. Er engagierte den örtlichen Rapper O.T Rell, um möglicherweise das Interesse der jungen Sportler zu wecken - so weit, so gut. Doch bei der künstlerischen Untermalung vergriff sich der Veranstalter des Schul-Events ganz gehörig. Eine Stripperin in reizvoller Unterwäsche begleitete tänzerisch den Rapper, welcher gerade seinen Song "Twerk That Pussy" spielte.

Dame soll keine Stripperin gewesen sein

Der ehemalige NFL-Spieler hat sich mittlerweile für den Vorfall entschuldigt. Bei der Dame soll es sich um keine Stripperin gehandelt haben, sie habe sich lediglich unpassend gekleidet für ihren Auftritt. Der Rapper hingegen zeigt keine Anzeichen von Reue und teilt auf seinem Instagram-Account Zeitungsberichte seines Skandal-Auftrittes. Die Polizei hat bereits Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.