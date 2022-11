Skurril: Darum bekommen Touristen in Venedig Wasserpistolen

Wer nach Venedig reist, bekommt seit neuestem eine Wasserpistole ausgehändigt. Die vermeintlich lustige Aktion hat aber einen ernsten Hintergrund.

Jedes Jahr strömen unzählige Touristen nach Venedig. Möwen gehören aber ebenso zum Alltag wie eine Gondoliere. Die Tiere werden für die Einheimischen aber bereits zu einer Art Plage. Touristen bekommen nun bei ihrem Hotel Check-in eine Wasserpistole ausgehändigt, um sich gegen die aggressiven und hungrigen Möwen zu wehren.

Möwen sind dafür bekannt, sich in Strandnähe aufzuhalten und sich gerne auf das Essen der Touristen zu stürzen. Auch in anderen Küstenstädten sind die Möwen allgegenwärtig und versuchen immer wieder an Futter zu kommen. In den letzten Jahren nahm das Problem in Venedig aber immer mehr zu, daher greifen jetzt die Hotels in Venedig zu den Wasserpistolen.

Die Farbe ist außerdem eine skurrile: Diese ist nämlich orange. Aus einem einfachen Grund: Die Möwen mögen die Farbe ganz und gar nicht und werden zusätzlich abgeschreckt.