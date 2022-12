Skurrile Aussagen: Ex-Box-Star denkt, die Erde sei eine Scheibe

Während seines Auftritts im Podcast "Pound for Pound" mit Jake Wood und Spencer Oliver sagte der Ex-Boxer, die NASA zeige nur gefälschte Bilder.

"Es gibt keinen Beweis für die Erdkrümmung und diese gefälschte Weltraumbehörde 'NASA' benutzt CGI-Bilder", so der Ex-Box Superstar Carl Froch. "Ich schaue sie mir an und denke: 'Moment mal, die sind ja wie Zeichentrickfilme'". Die "Cobra", so der Spitzname Frochs im Ring, fügte hinzu, dass der einzige Weg, zu beweisen, dass unser Planet nicht flach ist, der ist, dass Richard Branson anfängt, Flüge ins All zu organisieren.

Er sagte: "Wenn jemand wie Richard Branson dorthin fliegt und Charterflüge anbietet... und man kann auf die Erde zurückblicken und die Erdkrümmung sehen, dann glaube ich, dass die Erde ein Globus ist."