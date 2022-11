Zeitreisen: Frau benutzt Handy in Aufnahmen aus dem Jahr 1937

Die viel zu modern gekleidete Frau spricht in den Aufnahmen aus dem Jahr 1937 in ein Gerät, welches sie in der Hand hält.

Der Film aus dem Jahr 1937 wurde von einer Gruppe, die Zeitreisen beweisen wollen, entdeckt. Zu sehen ist eine für die damalige Zeit sehr modern gekleidete Frau, die in ein Gerät hineinspricht. In dem Nachrichten-Clip wird eine große Menschenmenge gezeigt, welche die Stufen einer großen Kirche hinuntergehen. Fast alle der Frauen in dem Film tragen Kopftücher und sind eher bäuerlich gekleidet. © youtube Die Frau scheint mit ihrer Kleidung und dem Gerät in der Hand richtig aus der Menge herauszustechen. Interessanterweise spricht sie und hält dazwischen wieder inne, obwohl sie mit keiner anwesenden Person zu sprechen scheint. Das Video ist aufgetaucht, nachdem ein Mann, der behauptet, ein Zeitreisender aus dem Jahr 2761 zu sein, letzte Woche seinen 88.000 Anhängern auf TikTok mitteilte, dass zwischen dem 30. November 2022 und dem 18. Juni 2023 fünf dramatische globale Ereignisse stattfinden werden. Das berichtete der Mirror.