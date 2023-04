Snoop Dogg verprügelt bei Wrestlemania WWE-Star

Wrestlemania ist ein Ort, an dem alles passieren kann. So am vergangenen Sonntag, als plötzlich Snoop Dogg in den Ring stieg.

Snoop Dogg verpasst The Miz bei Wrestlemania einen "People's Elbow"-Move. Kurz zuvor war der Rapper in Los Angeles in den Ring gestiegen und wurde kurzerhand zur Hauptattraktion der Show. WWE-Star The Miz hatte sich zuvor abfällig über Snoop Dogg geäußert, der daraufhin in den Ring stieg und sich ein Match mit dem Kollos lieferte.



Eigentlich hätte Snoop Dogg gegen zwei Kontrahenten antreten müssen, war Shane McMahon doch auch kurzfristig in den Ring gestiegen. Dieser verletzte sich jedoch schnell am Bein und musste aus der Arena gebracht werden. Also beschloss Snoop Dogg, zurück in den Ring zu springen und The Miz auf den Boden zu werfen. Nachdem er im Ring eine ausgefallene Beinarbeit gezeigt hatte, führte Snoop seine Version des "People's Elbow" aus.

Eine Person sagte: "Man sollte meinen, dass ein solch dominanter Sieg über den ehemaligen zweifachen WWE-Champion The Miz Snoop Dogg an die Spitze der Liste der Anwärter auf die WWE Universal Championship bringt." Der Finisher von Snoop Dogg ist jedoch mit ein wenig Humor zu nehmen, eine echte Wrestling-Karriere wird der Rapper wohl nicht mehr anstreben.