So erschreckt Horror-Kindergärtnerin Kleinkinder

Ein Video in den sozialen Netzwerken sorgt derzeit für Empörung. Eine maskierte Kindergärtnerin jagte Kleinkindern gehörig Angst ein, damit diese sich wieder benehmen würden. Diese weinen und schreien lautstark vor Angst.

Im US-Bundesstaat Mississippi kam es zu einem folgenreichen Zwischenfall. Eine Kindergärtnerin wollte die Kinder mit Methoden aus dem 19. Jahrhundert wieder zu mehr benehmen bringen. Sie setzte sich eine Scream-Maske auf, welche so aussieht wie die Horror-Figur aus dem gleichnamigen Film, und erschreckte nach der Reihe alle Kinder der Einrichtung.

Diese fingen, aus nachvollziehbaren Gründen, an zu weinen und zu schreien. Die Erzählungen der Kleinen an ihre Eltern brachten diese außer sich. Ein Video des Vorfalls stellten die Erziehungsberechtigten dann ins Netz, um auch der Öffentlichkeit von diesem dramatischen Vorfall zu berichten.

Konsequenzen und Ermittlungen

Indes hat die zuständige Behörde schon Ermittlungen eingeleitet und der Kindergarten gibt an, bereits alle beteiligten Betreuer entlassen zu haben. Dennoch könnte dieses einschneidende Ereignis die kleinen Heranwachsenden für lange Zeit beschäftigen. Halloween-Partys dürften für sie wohl in Zukunft nicht in Frage kommen.