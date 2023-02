So jung ist der jüngste Alzheimer Patient der Welt

Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz. Normalerweise tritt die Krankheit im Alter auf, doch dieser Mann erlitt die Krankheit bereits in jungem Alter.

Ein Teenager in China ist der jüngste Patient der Welt, bei dem eine wahrscheinliche Alzheimer-Diagnose gestellt wurde. Ärzte und Demenzforscher nutzten die Gelegenheit, um den Fall zu untersuchen, und veröffentlichten ihre Arbeit in einer aktuellen Ausgabe des Journal of Alzheimer's Disease. "Die Studie schlug vor, die Aufmerksamkeit auf die früh einsetzende Alzheimer-Krankheit zu lenken", sagten Ärzte der Capital Medical University in Peking laut einer von der South China Morning Post veröffentlichten Erklärung.

Das Team hinter der Studie, das von Ärzten des Xuanwu Hospital Innovation Center for Neurological Disorders geleitet wurde, sagte, der Junge habe keine familiäre Vorgeschichte der Krankheit oder andere bekannte Ursachen für Gedächtnisstörungen. Der aus Peking stammende Teenager litt seit seinem 17. Lebensjahr an Symptomen, die auf die Alzheimer-Krankheit hindeuten.

Er litt unter Gedächtnisverlust, Konzentrationsschwierigkeiten, verzögerten Reaktionen und hatte Schwierigkeiten beim Lesen. Als er sich im Alter von 19 Jahren an die Ärzte wandte, hatte er bereits Schwierigkeiten, sich an kürzliche Aufgaben und Ereignisse zu erinnern, z. B. daran, was er am Vorabend zu Abend gegessen hatte.

Der Teenager kämpfte so sehr, dass er gezwungen war, sein letztes Jahr an der High School abzubrechen.