So kam es heute zur großen Facebook-Störung

Viele User waren am Mittwochmorgen verwirrt, als sie in ihrem Facebook Feed lediglich Nachrichten an die Pinnwand von Promis sahen. Facebook hat sich nun zum Vorfall geäußert.

Am frühen Morgen meldeten Tausende von Menschen Probleme mit der Social-Media-Plattform, nachdem ihre Homepage-Feeds mit zufälligen Nachrichten von Fans auf den Seiten Prominenter überfüllt waren. Zu den häufigsten Stars, denen Nachrichten geschrieben wurden, gehörten Adam Sandler, Billie Eilish, Snoop Dogg, Harry Styles und Eminem. Einige behaupteten, Facebook sei entweder "gestört" oder "gehackt" worden. Ein Sprecher der Plattform hat inzwischen erklärt, dass das Problem behoben wurde und dass es sich um eine "Konfigurationsänderung" handelte. Alexandru Voica, Technology Communications Manager bei Meta, teilte auf Twitter mit: "Aufgrund einer Konfigurationsänderung gab es heute bei einigen Nutzern Probleme mit ihrem Facebook-Feed. "Wir haben das Problem so schnell wie möglich für alle, die davon betroffen waren, gelöst und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. DownDetector, das eine Echtzeit-Überwachung von Ausfällen beliebter Websites und Dienste anbietet, zeigte, dass die Störung um 8.11 Uhr mit 2.692 gemeldeten Facebook-Problemen ihren Höhepunkt erreichte.