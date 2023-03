So sehr setzt sich Morgan Freeman für den Bienenschutz ein

Freemans gigantisches Bienenschutzgebiet befindet sich in Mississippi und besteht aus Dutzenden verschiedener Bienenstöcke.

Freemans Ausflug in die Bienenzucht begann 2014, als er in der Tonight Show mit Jimmy Fallon über sein neues Hobby sprach. Freeman hatte erst ein paar Wochen vor seinem Auftritt in der Show mit der Imkerei begonnen und sprach über seine Erfahrungen mit der Bienenhaltung und die Notwendigkeit, Wildbienen für eine gesunde Umwelt zu erhalten und zu retten.

Im Rahmen seines Interviews sprach Freeman auch über die Motivation, warum er mit der Imkerei begonnen hat. "Es gibt eine konzertierte Aktion, um die Bienen wieder auf den Planeten zu bringen... Wir sind uns nicht bewusst, dass sie die Grundlage für das Wachstum des Planeten, der Vegetation, sind..."

Freeman importierte 26 Bienenstöcke aus Arkansas auf seine Ranch in Mississippi. Dort arbeitet Freeman daran, die Bienen mit Zucker und Wasser zu füttern und pflanzt mit ihrer Hilfe bienenfreundliche Magnolienbäume.

Freeman verbringt viel Zeit mit den Bienen und erzählte Reportern, dass er keinen Schutz tragen muss, da sie ihn bei der Fütterung noch nie gestochen haben.