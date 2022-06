Der Sommerurlaub steht vor der Tür, wir wollen an den Strand und uns erholen. Leider werden Flüge und Urlaub immer teurer und eine Fernreise scheint fast unbezahlbar. Experten verraten jetzt 5 Tipps, mit denen beim Urlaub buchen richtig gespart werden kann!

Die Airline WizzAir verrät drei Tipps, wie auch ein Urlaub in der Hochsaison bezahlbar wird:

Flüge direkt bei der Airline buchen

Oft ist es praktisch, Flüge über Drittanbieter oder Suchportale zu buchen - das kann aber bis zu 20 Euro mehr kosten! Wenn Sie direkt bei der Fluggesellschaft buchen, zahlen Sie keine Provision und profitieren von einem niedrigerem Preis!

Nicht zu Hauptreisezeiten fliegen

In der Hauptsaison sind alle Preise immer deutlich höher als in der Nebensaison - nutzen Sie dies aus! Wenn Sie allerdings an Schulferien gebunden sind, können Sie auch mit einem Flug unter Woche, statt am Freitag und nachts statt tagsüber, eine Menge Geld einsparen.

Andere Flughäfen im Auge behalten

Die Flugpreise variieren von Flughafen zu Flughafen sehr stark - seien Sie hier flexible und ziehen Sie auch Flughäfen in Erwägung, die vielleicht nicht in Ihrer Heimatstadt liegen. Wenn Sie den Rückflug zu einem anderen Flughafen als dem, von dem Sie losgeflogen sind, buchen, können Sie bis zu 100 Euro sparen!

Social Media verwenden

Fluggesellschaften sind wie andere Marken auch auf Social Media mit Rabattcodes oder Angeboten für Newsletter- Abonnent*innen aktiv. Checken Sie regelmäßig die Kanäle der Airlines, um hier nichts zu verpassen und von Rabatten zu profitieren!

Alleine fliegen

Auch wenn Sie in einer größeren Gruppe fliegen, sollten Sie die Tickets separat und unabhängig voneinander buchen. Airlines versuchen oft automatisch Sie zusammenzusetzen, wodurch die Preise erheblich steigen können!

Mit diesen Tipps lässt sich bei der Buchung ganz einfach und unkompliziert der ein oder andere Euro einsparen!