Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie die Körpertemperatur der Uhrzeit-Monster bestimmen können.

Eine der am längsten andauernden Debatten in der Paläontologie, und zwar welche Körpertemperatur und ob Saurier Warm- oder Kaltblüter waren, hat eine Antwort. Diese ist aber nicht einheitlich, es kommt nämlich auf die Rasse des Uhrzeit-Giganten an.

Einige verbrauchten wie moderne Säugetiere und Vögel viele Kalorien, um eine konstante Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, während andere auf externe Wärme angewiesen waren, um morgens in Gang zu kommen. Anfangs wurde gedacht, Dinosaurier sein von Umweltwärme abhängig, nach der Feststellung das auch Vögel Dinosaurier waren wurde diese Theorie pauschal verworfen.

Verschiedene Theorien

Eine dritte Erklärung besagte, dass die größeren Dinosaurier über so viel thermische Masse verfügten, dass sie eine konstante Temperatur aufrechterhalten konnten, ohne sich selbst wärmen zu müssen.

Die Entdeckung, dass einige Dinosaurier unterhalb des antarktischen Polarkreises lebten und dort monatelang in fast völliger Dunkelheit lebten, beweist, dass einige Dinosaurier in der Lage gewesen sein müssen, ihre eigene Körperwärme zu erzeugen.

Warmblüter verbrennen Fette und Zucker in Sauerstoff, um ihre Körpertemperatur zu erhöhen, was einen viel höheren Sauerstoffverbrauch erfordert. Das ist einer der Gründe, warum Meeressäuger zum Atmen an die Oberfläche kommen müssen, anstatt ihren Sauerstoff über die Kiemen zu bekommen.

Sauerstoffverbrauch essenziell

Dr. Jasmina Wiemann vom Caltech und ihre Mitautoren erkannten, dass, wenn sie herausfinden könnten, wie viel Sauerstoff die Dinosaurier verbrauchten, sie einen sehr guten Hinweis darauf hätten, wie sie sich warm hielten. Die Autoren untersuchten die Beinknochen einer breiten Palette von Tieren, um die Menge der Abfälle zu messen, wobei sie überlebende Arten als Vergleich heranzogen.

Am unteren Ende der Skala hatten die Saurier oder "eidechsenbehafteten" Dinosaurier - berühmte Beispiele sind Triceratops und Stegosaurus - einen ähnlichen Sauerstoffverbrauch wie moderne Reptilien. Ein T-Rex brauchte viel mehr Sauerstoff, daher auch mehr Nahrung, um seine Wärme zu generieren. Auch die großen Sauropoden produzierten ihre eigene Wärme.

Auch stellt die Studie eine Hypothese darüber auf, warum manche Tiere große Massensterben überlebten: "Eine hohe Stoffwechselrate wird allgemein als einer der Hauptvorteile angesehen, wenn es darum geht, ein Massenaussterben zu überleben und sich danach erfolgreich fortzupflanzen", so die Forscher.