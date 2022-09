So vermeiden Sie krankhaften Schweiß am Kopf!

Schwitzen ist die menschliche Klimaanlage und hilft uns dabei einen kühlen Kopf zu bewahren. Hie und da kann Schweiß aber sehr unangenehm sein. Wieso? Das lesen Sie hier!

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen stark am Kopf und im Gesicht schwitzen - unabhängig von den Temperaturen. Doch was ist die sogenannte „Hyperhidrose facialis“ ? Bei dieser Krankheit handelt es sich um die übermäßige Schweißbildung am Kopf und im Gesicht.

Welche zwei Formen der "Hyperhidrose facialis" gibt es?

Unterschieden wird bei dieser Erkrankung zwischen dem primären und dem sekundären Typen. Bei der primären Hyperhidrose (facialis) ist das Schwitzen an sich die Krankheit - ausgelöst durch Stress oder andere Faktoren. Der sekundäre Typ zeigt sich als Symptom von anderen Erkrankungen - wichtig ist deshalb immer medizinisch abzuklären, worin die Ursache für das starke Schwitzen liegt.

Ist es möglich Hyperhidrose facialis vorzubeugen?

„Ein Vorbeugen ist nicht möglich, außer man würde gar nicht mehr schwitzen,“ sagt Dr. Uta Schlossberger, Hautärztin, gegenüber stylebook.de. Laut der Expertin können jedoch sanfte Shampoos und spezielle Antitranspirante Abhilfe schaffen - auch Botox hilft im Kampf gegen den Kopfschweiß. Weiters sind Salbei und Apfelessig hilfreiche Hausmittel.