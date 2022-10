So viel hätte der Anruf von E.T. nach Hause gekostet

"E.T. nach Hause telefonieren", ist eines der bekannten Zitate des Kultfilms "E.T. - Der Außerirdische". Als der Alien-Protagonist schließlich Kontakt zu seiner Heimat aufnimmt, benutzte er zum Glück kein gewöhnliches Telefon, ansonsten hätte er wohl eine ordentliche Rechnung bekommen.

1982 erschien der Filmklassiker E.T. vom Regisseur Steven Spielberg. In diesem Jahr feiert der Streifen sein 40-jähriges Jubiläum und kann sich auch heute noch über eine begeisterte Fangemeinschaft freuen. Das amerikanische Telekommunikationsunternehmen "TollFreeForwarding" hat ausgerechnet, wie viel der Anruf von E.T. nach Hause gekostet hätte.

In einer der Szenen des Films erfährt man, dass das Alien "drei Millionen Lichtjahre von zu Hause" weg ist, was rund 28 Trillionen Kilometern entspricht. Bei einem durchschnittlichen Preis von 0.0025 Euro pro Kilometer bei internationalen Telefonaten, käme man bei einem zehnminütigen Gespräch auf eine Rechnung von satten 75.660.271.775.368.533 Euro. Glücklicherweise verwendete E.T. einen selbstgebauten, provisorischen Funksender, sonst hätte er seine Gastgeber wohl in den Ruin getrieben.