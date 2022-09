So viel kostet DIESES Penthouse in New York

Dass der "Big Apple" kein billiges Pflaster ist, ist bekannt. Doch die Summe für dieses Penthouse sprengen selbst für New Yorker Verhältnisse viele Dimensionen.

Geht es nach den Maklern, soll es das am höchsten gelegene Penthouse in New York. Die vorzügliche Lage lassen sich die Inhaber auch fürstlich bezahlen. Sie wollen nämlich 250 Millionen Dollar für das Penthouse überwiesen haben.



Dazu kommt noch eine monatliche Gebühr von rund einer Million. Zu bieten hat der Palast aber auch einiges. So ist die Sicht im 129. Stock perfekt auf den Central Park im Zentrum New Yorks. Mittels eines privaten Aufzugs oder einer eigenen Wendeltreppe soll es sogar bis in der 131. Stock hochgehen.