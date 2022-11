So viel spielte Black Panther Sequel am ersten Wochenende ein

Am vergangenen Donnerstag lief der neue Black Panther in den heimischen Kinos an. In den USA setzte es direkt einen neuen Rekord

'Black Panther: Wakanda Forever" spielte an seinem Eröffnungswochenende in Nordamerika rund 180 Millionen Dollar ein und stellte damit den Rekord für das umsatzstärkste Debüt eines Films im Monat November auf. Dieser Rekord wurde zuvor von "The Hunger Games: Catching Fire", der bei seiner Premiere im November 2013 rund 158 Millionen Dollar einspielte. Wakanda Forever" hat weltweit etwa 330 Millionen Dollar eingespielt, was derzeit der zweithöchste Start des Jahres 2022 ist. Der Film hatte mit dem Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman zu kämpfen. Der Chef der Marvel Studios, Kevin Feige, sagte: "Es fühlte sich einfach viel zu früh an", Boseman in der Fortsetzung neu zu besetzen. Stattdessen trauern die Charaktere im Film um T'Challa, Bosemans Charakter, der vor kurzem an einer ungenannten Krankheit gestorben ist. Dem Hollywood Reporter zufolge sagte Tony Chambers, Disneys Leiter des Kinoverleihs: "Der Film hatte ein großartiges Eröffnungswochenende und kam bei allen Zuschauern gut an. Marvel und Ryan Coogler haben phänomenale Arbeit geleistet, um den bedauerlichen Verlust von Chadwick Boseman zu thematisieren, und wir haben eine enorme Reaktion der Fans darauf erlebt, wie sie sein Vermächtnis respektvoll gewürdigt haben.