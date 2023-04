SO viel Wasser ist ungesund

Alle fleißigen Wassertrinker aufgepasst: Nicht nur zu wenig, sondern auch zu viel Flüssigkeitsaufnahme kann gefährlich werden. Aber wie viel ist zu viel?

"Du musst einfach mehr trinken"- diesen Spruch haben wir vermutlich alle schon einmal gehört. In der Regel in Bezug auf Wasser.

Aber eine neue Studie enthüllt nun: Auch zu viel Wasser kann gefährlich werden.

Zugegeben: So schnell passiert das nicht. Wer aber seinen Körper täglich mit mehr als sechs Liter Wasser überschwemmt, riskiert eine lebensgefährliche Hyponatriämie.

Bedeutet: Der Salzhaushalt gerät durcheinander und wichtige Nährstoffe und Mineralien werden so wieder herausgeschwemmt. Denn so viel Flüssigkeit können Nieren nicht mehr verarbeiten.

Was ist zu viel, was ist zu wenig?

Aber wie viel Wasser soll man denn jetzt trinken?

Forscher der Uni Wisconsin-Madison schocken jedoch mit der Wiederlegung der bislang allseits gültigen Trink-Empfehlung von zirka zwei Litern Wasser pro Tag.

Diese untersuchten nämlich das Trinkverhalten von 5604 Probanden aller Altersgruppen aus 26 verschiedenen Ländern.

Das Ergebnis: Die optimale Flüssigkeitsaufnahme lässt sich gar nicht verallgemeinern. Viel mehr ist sie abhängig von

Geschlecht Alter Gewicht Aufenthaltsort Fitnesslevel

Bedeutet also auch: Wer in tropischen Gebieten lebt, hat einen höheren Wasserumsatz als jemand aus der gemäßigten Klimazone.

Dazu kommt aber auch noch die Ernährung, welche über unseren Wasserumsatz entscheidet.

Wie viel Wasser sollen wir also trinken?

Entscheidend sind tatsächlich vor allem die Kilos. So benötigt eine 50,8 Kilogramm schwere Person etwa 2,5 Liter Wasser pro Tag. Pro zusätzliche 50 Kilogramm sollen ungefähr 0,7 Liter Wasser zusätzlich getrunken werden.

Aber nicht nur das, auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine nicht unerhebliche Rolle. So soll pro 50 % Anstieg der Luftfeuchtigkeit auch ein Drittel des Durchschnittsverbrauchs mehr getrunken werden.

Natürlich ist aber auch das Geschlecht zu bedenken

Eine sich durchschnittlich viel bewegende Frau mit ungefähr 60 Kilogramm soll bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit und 10 Grad 2,7 Liter Wasser jeden Tag trinken.

Ein sich durchschnittlich viel bewegender Mann mit ungefähr 70 Kilogramm soll bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit und 10 Grad 3,2 Liter Wasser jeden Tag trinken.