Es sind unfassbare Zahlen, die aufgrund einer Studie an die Öffentlichkeit gelangten. In den letzten zwölf Monaten spürte beinahe jeder Mensch die Auswirkungen des Klimawandels.

Rund 7,6 Milliarden Erdbewohner haben zwischen September 2021 und Oktober 2022 die Auswirkungen der Erwärmung des Planeten zu spüren bekommen, so ein Bericht des Klima-Thinktanks Climate Central. Die veröffentlichte Analyse ergab auch, dass Menschen, die in der Nähe des Äquators und auf kleinen Inseln leben, die weniger für die vom Menschen verursachte globale Erwärmung verantwortlich sind, unverhältnismäßig stark betroffen sind.

Die Forscher untersuchten die Temperaturen in 1.021 Städten in den 12 Monaten zwischen September 2021 und Oktober 2022 und verglichen die Informationen mit 70 Jahren täglicher Temperaturdaten sowie mit einer Reihe von Klimamodellen, um den Klimaverschiebungsindex zu erstellen, der berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass ungewohnt warmes Wetter an bestimmten Tagen auf die Klimakrise zurückzuführen ist.

Der Geschäftsführer und leitende Wissenschaftler von Climate Central, Ben Strauss, erklärte gegenüber AFP, dass die Erwärmung in der Nähe des Äquators viel deutlicher zu erkennen sei, da es dort in der Vergangenheit keine täglichen Temperaturschwankungen gegeben habe. Er sagte, dass die Erwärmung Ozeans, der einige der kleinen Inselstaaten in der Nähe des Äquators umgibt, die atmosphärische Temperatur auf den Inseln stark beeinflusst.