So werden Sie für 60 Euro unsichtbar

Mit dieser neuen Entwicklung können Personen für den Preis von 60 € unsichtbar gemacht werden. Ein Schnäppchen für jeden, der schon mal gern unsichtbar sein wollte.

Ein britisches Startup-Unternehmen behauptet, ein Unsichtbarkeitsschild entwickelt zu haben, das nicht einmal Strom benötigt, um zu funktionieren. Funktionieren soll es ähnlich wie der Unsichtbarkeitsumhang von Harry Potter, allerdings in der Form einer Pappe. Alles, was sich dahinter verbirgt, soll in einen nicht wahrnehmbaren Fleck verwandelt werden.

Das Tarnschild ist aber keineswegs eine Zukunftsvision, bereits ab Dezember soll das Schild erhältlich sein. Und das für gerade einmal 59 €., für die kleinste Version. Für knapp 350 € kann ein eigenes Unsichtbarkeitsschild in Originalgröße erwerben werden, das über drei mal zwei Meter groß ist. Für den Versand muss dann noch einmal rund 35 € berappt werden. Stromsparend ist der Schild auch, es wird nämlich keine externe Stromquelle benötigt. Aktuell versucht die Firma Invisibility Shield das Geld über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter zu lukrieren. Mittlerweile wurden über 80.000 € in die Kassen gespült, Ziel waren 6.000 €.

Die Technologie dahinter ist bemerkenswert einfach. Laut der Kickstarter-Seite des Unternehmens lenkt der Schild das Licht mithilfe einer "präzisionsgefertigten Linsenanordnung" um das Objekt herum ab.

Mit anderen Worten: Es handelt sich um einen cleveren Trick, der das Licht in eine horizontale Richtung reflektiert, sodass das Motiv, das sich direkt hinter dem Schild versteckt, fast vollständig verdeckt wird. Die Schilde funktionieren am besten vor gleichmäßigen Hintergründen wie Laub, Gras, gerenderten Wänden, Sand, Himmel und Asphalt", heißt es auf der Kickstarter-Seite.