Social-Media-Star Julian will sich attraktiver machen

Nach seiner angeblichen Schmuserei in einem Wiener Szene-Lokal, geht Julian zum Frisör und will zunehmen. Will er den Frauen noch besser gefallen und Bibi vergessen?

Die Trennung von den Social-Media-Stars Julian und Bibi Claßen hat hohe Wellen geschlagen. Die beiden waren 13 Jahre zusammen und haben zwei gemeinsame Kinder. Die meisten ihrer Millionen Fans betrauern die Trennung. Es gab sogar Spekulationen zu einer Wiedervereinigung, diese wurden vorerst am Wochenende zerschlagen. Denn viele junge Frauen freuen sich über das Liebes-Aus der beiden, da der hübsche Julian nun wieder Single ist. So war er am Wochenende im Wiener Szene-Club Inc. feiern. Dort soll er laut einem Beobachter sogar mit einem Mädchen geknutscht haben (wie oe24.at berichtete). © Instagram/julienco_ Praktisch jeder weiß nun über die Trennung von Julian und Bibi Claßen Bescheid. "Wenn der Frisör Dich fragt, ob Du von der Youtuber-Trennung mitbekommen hast", schreibt Julian amüsiert unter einen Instagram-Post. © Instagram/julienco_ Nach dem Frisör geht Julian Sushi essen. In dem nächsten Video sieht man den Youtube-Star mit zwei Portionen Sushi, die er verspeisen möchte. "Ich habe mir zum ersten Mal zwei Portionen geholt. Ich esse normalerweise nur eine. Ich möchte aber sehr, sehr gerne zunehmen." Ob er zunehmen möchte, um der Frauenwelt besser zu gefallen oder Bibi zu vergessen, bleibt allerdings offen. Sicher ist jedenfalls, dass er attraktiver werden möchte. Und darüber freuen sich vor allem seine weiblichen Fans.