Nicht nur auf dem Gaming oder dem TV-Sektor ist Sony eine Marke, an der es kein vorbeikommen gibt. Zukünftig soll dies auch am Automarkt so sein. Zumindest, wenn es nach Sony selbst geht. Sie wollen mit einem E-Auto 2025 den Markt erobern.

Sony und Honda haben ihren gemeinsamen Elektrofahrzeug-Prototyp Afeela vorgestellt, der im Jahr 2026 in Nordamerika auf den Markt kommen soll. Es ist ein reines Elektroauto von der Größe eines BMW 5er, Audi A6 oder einer Mercedes E-Klasse. Es gibt keine Angaben zur Reichweite, Ladegeschwindigkeit oder zum Preis. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Forrest Jones (@forrest.auto.reviews.official) Das Afeela EV soll Sonys Fachwissen in den Bereichen Gaming, KI, Unterhaltung, virtuelle Realität und erweiterte Realität nutzen und wird mit über 40 Sensoren ausgestattet sein, um seine autonomen Fahrfähigkeiten zu verbessern. Das neue Elektroauto wird in einem der Honda-Werke in den USA produziert, Vorbestellungen sind ab 2025 möglich.