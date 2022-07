Sorge um Alkohol-Rückfall bei Ben Affleck

Der Schauspiel-Star wurde von Paparazzi in einer Reihe verschiedener Zustände fotografiert, die von einem Nickerchen mit offenem Mund während einer Bootsfahrt auf der Seine bis hin zu einem Spaziergang durch den Elysée-Palast reichen. Auch ein Foto mit einem alkoholischen Getränk in der Hand sorgt für Aufsehen. Der Star wirkt dabei weggetreten.

Das Paar wurde auch beim Essen im Restaurant Le Matignon mit seinen Kindern, den 14-jährigen Zwillingen Emme und Max von J-Lo und den Töchtern von Affleck und seiner Ex-Frau Jennifer Garner, gesichtet: Violet, 16, und Seraphina, 13. Nach dem Essen wirkte Affelck sichtlich angeschlagen.

Das Foto mit offenem Mund auf einer Yacht liegend erheitert aber die Community: "Ben Affleck - das Geschenk, das nicht aufhört zu geben", hieß es in einem Tweet.

Ben Affleck really endured years of memes and spilled Dunkin’ Donuts to come out the other side passed out on a boat married to Jennifer Lopez. Incredible. pic.twitter.com/ORuSeDMrEv