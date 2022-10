Spektakulär: Pariser Parkour-Athleten klettern auf Wänden, um das Licht abzudrehen

Mit waghalsigen Sprüngen und unglaublichen Kletterkünsten will eine junge Truppe aus Paris dafür sorgen, dass mehr Strom gespart wird.

Bereits seit zehn Jahren gilt in Paris eigentlich eine Verordnung, laut der Werbereklamen in der Zeit von 1 bis 6 Uhr ausgeschaltet sein müssen. Nur hält sich niemand so wirklich daran und auch seitens der Polizeibeamten werden solche Vergehen selten bis gar nicht geahndet.

Nun hat sich eine junge Truppe dazu entschlossen, angesichts der sich anbahnenden Energie-Krise, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. In nächtlichen Aktionen versuchen die Mitglieder der Gruppe, mithilfe von Parkour-Manövern, Lichtschalter von Lichtreklamen zu erreichen, um den Saft abdrehen zu können. Dabei müssen sie teilweise knapp vier Meter über den Boden kommen und wollen so ein Zeichen für das Energiesparen setzen.