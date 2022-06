"Spiderman" klettert Wolkenkratzer hinunter

Der Mann in T-Shirt und Jeans riskiert sein Leben und klettert einen Wolkenkratzer hinunter. Entsetzte Augenzeugen hielten die Szene auf Video fest.

Mit weißem Shirt, Jeans und Socken bekleidet hantelt sich ein Mann in der chinesischen Stadt Guiyang, Hauptstad der Provinz Guihhou, an einem 37-stöckigen Gebäude entlang. Mehrere Hundert Meter soll der Chinese in die Tiefe geklettert sein - ohne irgendwelche Hilfsmittel.

Viele Schaulustige filmen das Spektakel von der Straße aus. Die Videos kursieren im Netz. Jegliche Hilfe des Rettungsteams verweigert der sogenannte "Spiderman" auf seinem Weg nach unten. Erst als er den dritten Stock erreicht hat, steigt er in ein offenes Fenster zurück ins Haus.

Warum der Mann auf die Idee kam, das Hochhaus hinunterzuklettern, ist bisher noch unklar.

Es wird aber spekuliert, dass es mit den Abriegelungen in China im Kampf gegen das Coronavirus zu tun hat. In manchen Gegenden verbieten die strengen Vorschriften den Menschen die Häuser zu verlassen.