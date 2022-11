Spiderman und Thor nehmen Drogendealer hoch

Der Kampf gegen Drogen ruft jetzt auch Superhelden auf den Plan: Spiderman, Captain America und Thor gehen nun auf Verbrecherjagd.

Wie in den Superhelden Filmen von Marvel und DC gehen nun auch in der Realität die Superhelden auf Verbrecherjagd. In Lima verkleidet sich eine Gruppe gesetzestreuer Bürger als Spiderman, Thor und co, um die Drogendealer zu fassen. Bei der "Avengers"-Gruppe handelt sich nach Angaben um Mitglieder einer Spezialeinheit, die Werbung für Halloween-Festivitäten machen sollten.

Die "Superhelden" brachen bei mehreren Einsätzen Stahltüren auf und nahmen mehrere Personen fest, die unter Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln. Die Dealer selbst dachten zunächst an einen Scherz, doch dieser wurde schnell bitterer Ernst und es klickten die Handschellen.