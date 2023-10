Witwe besucht jeden Tag selbe U-Bahn-Station, um Stimme ihres Mannes zu hören

Oswald, der 2007 starb, war ein RADA-Absolvent und Schauspieler, der in den 1950er Jahren die Ansage "Mind the Gap" für die Nordbahn aufnahm.

Oswald, der 2007 starb, war ein RADA-Absolvent und Schauspieler, der in den 1950er Jahren die Ansage "Mind the Gap" für die Nordbahn aufnahm. Margaret und Oswald lernten sich 1992 in Marokko kennen und lebten bis zu seinem Tod zusammen. Das "Mind the Gap"-Geläut ist ein Trost für Margaret und hilft ihr, die Erinnerung an ihren Mann wach zu halten.