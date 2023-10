Ferrari erlaubt nun auch Zahlung mit Kryptowährung

Ferrari hat damit begonnen, Kryptowährungen als Zahlungsmittel für seine Luxussportwagen in den USA zu akzeptieren und plant, das System auf Kundenanfragen hin auf Europa auszuweiten!

Der Chief Marketing and Commercial Officer des Unternehmens, Enrico Galliera, erklärte, dass die Entscheidung als Reaktion auf Anfragen aus dem Markt und von Händlern getroffen wurde und dass viele seiner Kunden in Kryptowährungen investiert haben. Ferrari glaubt, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen dem Unternehmen helfen wird, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, die sich ihre Autos bisher nicht leisten konnten.

Das italienische Unternehmen, das im Jahr 2022 13.200 Autos verkauft hat, plant, das Krypto-Programm bis Ende des Jahres auf Europa auszuweiten.