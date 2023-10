Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) tödlich verunglückt.

Eine Kellnerin eines Gasthauses, das der Mann eine Stunde zuvor verlassen hatte, fand den Weizer auf der Straße liegend. Die Rettung konnte dem 69-Jährigen nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer war aus eigenem Verschulden auf einer stark abfallenden Schotterstraße gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.