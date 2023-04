Stieß Freundin noch zur Seite: Frau unter Eisklotz begraben

Eine heldenhafte Aktion einer Frau kostete ihr leider selbst das Leben. Eine 41-jährige Frau stieß ihre Freundin zur Seite, als ein Eisklotz in die Tiefe stürzte und die Frau darunter verschüttete.

Die 41-jährige Frau war am Sonntag mit zwei anderen Bergsteigern in Duchesne County in der Nähe von Indian Canyon unterwegs, als plötzlich eine Eissäule abbrach, teilte das Sheriffbüro von Duchesne County mit, ohne die Namen der Bergsteiger zu nennen. "Einer der Kletterer schob seine 21-jährige Mitkletterin aus dem Weg, was ihr wahrscheinlich das Leben rettete", so das Büro des Sheriffs. "Leider wurde die Kletterin, die ihre Kollegin aus dem Weg schob, unter zwei riesigen Eisblöcken eingeklemmt und überlebte nicht.

Ein 34-jähriger Mann wurde verletzt, nachdem er etwa 10 Meter tief gefallen war, als die Eissäule brach, so die Beamten. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurde der Mann vom Berg geborgen und mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen, so das Büro des Sheriffs.

"Unser aufrichtiges Beileid ... gilt der Familie dieser tapferen, mutigen Frau, die ihr Leben verlor, als sie einen anderen Menschen rettete. Wir hoffen, dass alle Trost finden und alle warme Unterstützung wird über Ihre Herzen herrschen, während der Verlust Ihres geliebten Menschen trauern", sagte das Büro des Sheriffs.