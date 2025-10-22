Alles zu oe24VIP
Strandgäste ratlos: Frecher Otter klaut ständig Surfboards
© X

Bekannter Übeltäter

Strandgäste ratlos: Frecher Otter klaut ständig Surfboards

22.10.25, 14:15
Teilen

An einem Strand in Santa Cruz (Kalifornien, USA) haben Besucher von einem besonders dreisten Seeotter berichtet, der dafür bekannt ist, Surfboards zu stehlen. 

Dieses Verhalten ist kein Einzelfall und sorgt bei Einheimischen und Touristen für Unbehagen.

Angriff während des Surfens

Isabella Orduna berichtete, dass sie am Mittwochabend am Strandabschnitt Steamer Lane surfte, als ein Seeotter sie an der Fußspitze biss und sich anschließend auf ihr Surfboard setzte. „Ich würde es eher als vorsichtiges Zwicken bezeichnen“, erklärte Orduna der New York Times. „Die Haut wurde nicht verletzt.“ Der Otter blieb etwa 20 Minuten auf ihrem Brett, bevor andere Strandbesucher helfen konnten, das Tier zu vertreiben.

Wiederholte Vorfälle

Mark Woodward, ein lokaler Fotograf, der die Begegnung von Orduna festhielt, kehrte am Donnerstag an denselben Strand zurück. Dort beobachtete er erneut einen Otter, der ein Surfboard an sich riss. Dieses Mal war der Surfer ein Teenager, der versuchte, vom Tier wegzupaddeln. Der Otter packte jedoch die Leash, die das Brett mit dem Fuß des Jungen verband, und zog ihn zurück. Aufgrund dieser Vorfälle wurde am Donnerstag ein Warnschild am Strand aufgestellt: „Achtung. Aggressiver Seeotter in diesem Bereich. Betreten Sie das Wasser auf eigene Gefahr. Halten Sie Abstand zu Meerestieren.“

Berühmtes Tier aus früheren Vorfällen

Bereits 2023 machte ein Otter, bekannt als Otter 841, Schlagzeilen, weil er wiederholt Surfer angegriffen und deren Boards gestohlen hatte. Ob es sich bei den aktuellen Vorfällen um dasselbe Tier handelt, ist unklar, da Otter 841 inzwischen nicht mehr markiert ist.

