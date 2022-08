Der Grund: Die 21-Jährige scheint während der Live-Übertragung deutlich mehr zu tun als nur mit ihren Followern zu chatten. Alles fängt harmlos an, die junge Frau und ihr Partner trinken Alkohol, hauptsächlich ist nur sie im Bildausschnitt zu sehen. Schließlich scheint sich die Situation aber aufzuheizen. Der junge Mann ist im Bild zwar nur kurz und kaum zu sehen, doch die Bewegungen des Paares spiegeln sich im nahen Fenster. Intime Handlungen auf Twitch verstoßen gegen die Community-Guidelines, auch wenn Kimmikka eine eher kleine Followerschaft ihr Eigen nennt.

If you're going to try bang while streaming, make sure there isn't a reflection pic.twitter.com/qmFrPAPeFO