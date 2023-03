Student aß Nudeln vom Vortag: Wenig später verlor er alle Gliedmaßen

Ein Student musste sich mehreren Operationen unterziehen, die sein Leben für immer verändern werden, nachdem er die Essensreste seines Mitbewohners gegessen hatte.

In weniger als einem Tag nach dem Verzehr des aufgewärmten Gerichts erkrankte der Student schwer und hatte eine Fülle von gesundheitlichen Komplikationen, die schließlich zur Amputation aller seiner Gliedmaßen führten, so ein Bericht im New England Journal of Medicine.

Der Student, der in dem obigen YouTube-Video nur als "JC" bezeichnet wird, aß das Nudelgericht, das er am Abend zuvor in einem Restaurant gekauft hatte, und fühlte sich sofort krank. Dem Bericht zufolge hatte der Patient sehr hohes Fieber, einen Puls von 166 Schlägen pro Minute und musste sediert werden. Er hatte keine bekannten Allergien und war in seiner Kindheit geimpft worden, rauchte zwei Schachteln Zigaretten pro Woche, täglich Marihuana und war kein großer Trinker.

Der Patient war so krank, dass er zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber auf die Intensivstation eines anderen Krankenhauses gebracht wurde. In dem Bericht heißt es: "Dem Patienten ging es bis 20 Stunden vor dieser Einlieferung gut, als er nach dem Verzehr von Reis, Hühnchen und Lo-Mein-Resten eines Restaurantessens diffuse Bauchschmerzen und Übelkeit entwickelte. Fünf Stunden vor dieser Einlieferung entwickelte sich eine violette Verfärbung der Haut, und ein Freund brachte den Patienten zur Untersuchung in die Notaufnahme eines anderen Krankenhauses."

Nach Erhalt der Bluttestergebnisse aus dem vorherigen Krankenhaus stellte man fest, dass er ein Bakterium namens Neisseria meningitidis im Blut hatte. Wie Dr. Bernard erklärte, hatte sein Immunsystem begonnen, darauf zu reagieren: "Es ist wie bei einer Schnittwunde auf der Haut - die Blutung hört irgendwann auf, weil das Blut gerinnt, dann wird der Bereich um die Wunde herum geschwollen und warm. Sie ist geschwollen, weil sich die Blutgefäße erweitern, so dass mehr Blutgefäße in den Bereich gelangen können, und die Schwellung ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Flüssigkeit zunimmt. Überall bilden sich kleine Gerinnsel, die sich in den kleinen Blutgefäßen festsetzen und den Blutfluss blockieren."

Ihm mussten Teile von allen 10 Fingern amputiert werden, ebenso wie eine beidseitige Unterschenkelamputation. Die Bakterien, die in sein Essen gelangt waren, werden bekanntermaßen über den Speichel verbreitet, was in diesem Fall interessant ist, weil JCs Mitbewohnerin sich erbrochen hatte, nachdem sie am Abend zuvor etwas von dem Essen gegessen hatte.