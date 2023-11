Symptome von Ärzten übersehen: Mutter (20) stirbt im Schlaf

Am Vorabend ihres Todes tanzte die Mutter fröhlich zu Weihnachtsmusik. Mit Vorfreude auf das erste Weihnachtsfest mit ihrem Sohn hatte sie bereits Geschenke verpackt.

Tragödie in Hull: Die erst 20-jährige Caitlin, Mutter der kleinen Poppy, ist plötzlich verstorben. Ihr Vater fand sie leblos im Bett, während das Baby schrie. Ein Herzinfarkt im Schlaf wird vermutet. Doch bereits während der Schwangerschaft gab es klare Warnzeichen. Ihre Schwester Charlotte berichtet: "Jeder ist am Boden zerstört."

Tragischer Fall

Trotz eines ungewöhnlichen EKGs während der Schwangerschaft hatten Ärzte Caitlins Brustschmerzen als nicht bedrohlich eingestuft. Charlotte erinnert sich an den Krankenhausbesuch: "Alles sei normal. Dein Blutdruck ist okay." Geplante Nachuntersuchungen nach der Geburt fanden nie statt.



Am Vorabend ihres Todes tanzte Caitlin fröhlich zu Weihnachtsmusik. Mit Vorfreude auf das erste Weihnachtsfest mit Poppy hatte sie bereits Geschenke verpackt. Nun muss die Kleine ohne ihre Mutter feiern. Herzinfarkte sind nicht nur Männerangelegenheit; in Deutschland sterben sogar mehr Frauen daran. Die Symptome bei Frauen sind oft anders, was die Diagnose erschwert.