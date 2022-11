Taucherin will ins Wasser: Plötzlich kommt ein Hai entgegen

Das ist gerade nochmal gut gegangen. Eine Taucherin war gerade dabei vom Boot ins Meer zu steigen, als ihr plötzlich ein riesiger Tigerhai entgegenkommt.

Wäre alles ein paar Sekunden später passiert, beziehungsweise hätte die Taucherin nicht vorher mit der Taucherbrille ins Wasser geschaut, wäre sie vermutlich direkt in das Maul des Tigerhais gesprungen. Ocean Ramsay ist eine Apnoetaucherin, welche seit über 20 Jahren gemeinsam mit Haien im Meer schwimmt, um auf deren Aussterben aufmerksam zu machen.

Erst kürzlich hat sie nun ein Video veröffentlicht, in dem man sieht, wie sie gerade ins Wasser steigen möchte. Ein kurzer Blick bevor sie ganz hineingeht, rettet ihr vermutlich das Leben, denn genau in dem Moment kommt ein riesiger Tigerhai aus dem Meerwasser und schnappt nach ihren Flossen. In einem späteren Interview gesteht sie, es sei ihr Fehler gewesen, da sie zu schnell ins Wasser gestiegen sei.

Kritik an ihrer Arbeit

Auf Instagram teilt die Freitaucherin, welche nebenbei auch als Model arbeitet, Aufnahmen von ihrer Arbeit. Dabei geht sie laut der Einschätzung von anderen Experten nicht ordentlich vor. Besonderer Kritikpunkt dabei ist, dass sie die Haie auch regelmäßig berührt, was viele als ein zu großes Risiko einschätzen.

Ramsey selbst ist jeden Tag im Meerwasser und kennt auch die meisten Haifische in ihrer Umgebung, gibt ihnen sogar Namen, weswegen sie sich ziemlich sicher beim gemeinsamen Schwimmen mit den Meeresbewohnern fühlt.