Teenager (17) tötete Vergewaltiger: Muss rund 150.000 Euro Strafe zahlen

Die 17-jährige Pieper Lewis wurde zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe und zur Zahlung von 150.000 Euro Entschädigung an die Familie ihres Vergewaltigers verurteilt.

Lewis hatte sich zuvor der fahrlässigen Tötung und der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig bekannt, worauf jeweils eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis steht. Im Juni 2020 tötete Lewis, die damals 15 Jahre alt war, den 37-jährigen Zachary Brooks, indem sie in einer Wohnung in Des Moines, Iowa, mehr als 30 Mal auf ihn einstach. Brooks soll Lewis in den Wochen vor der Tat mehrfach vergewaltigt haben, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht.

Lewis war zu dieser Zeit obdachlos und schlief im Flur eines Wohnblocks. Sie gab an, von einem 28-jährigen Mann gehandelt worden zu sein, der sie mit einem Messer zwang, mit anderen Männern Sex zu haben, darunter auch Brooks.

Die Staatsanwaltschaft bestritt nicht, dass Lewis Opfer von Menschenhandel und sexueller Nötigung war, argumentierte jedoch, dass Brooks zum Zeitpunkt der Messerstecherei schlief und Lewis nicht in unmittelbarer Gefahr war.