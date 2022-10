Seltenes Schauspiel: Seekuh beim Gras fressen gefilmt

Eine Seekuh kam an Land, um Gras zu fressen, wie auf einem Video zu sehen ist.

Der Mann, welcher das Video filmte, lebt am lebt am St. Lucie River in der Nähe des North Fork, St. Lucie River Aquatic Preserve. Er erzählte Storyful, dass er das Gras in der Nähe des Flussufers hoch wachsen lässt, damit die Seekühe es fressen können.

Das North Fork, St. Lucie Aquatic Preserve beherbergt eine Reihe von bundes- und landesweit geschützten Wildtieren, wie Alligatoren, Seekühe, verschiedene Vogel- und Fischarten. Es verfügt über ein Süßwassersystem flussaufwärts und ein Brackwassersystem, das aus einer Mischung aus Fluss- und Meerwasser in der Nähe der St. Lucie-Mündung besteht.

Seekühe sind einzigartig, da sie zwischen Süß- und Salzwasser wechseln können.