Teenager macht ekelerregende Entdeckung in chinesischem Essen

Der schockierte Teenager gibt an sich infolge sofort auf die Toilette begeben zu haben, wo er sich mehrmals erbrach. Versuche sich zu beschweren scheiterten, da das Restaurant seither nicht erreichbar ist.

Przemek (19),aus dem Viertel Leith im schottischen Edinburgh, fand ein benutztes Pflaster in seinem chinesischen Takeaway-Essen vor. Sofort nach der Entdeckung musste er sich mehrfach übergeben und zieht nun in Betracht einen Arzt zu konsultieren, da er fürchtet vielleicht eine Vergiftung erlitten zu haben. Der schockierte Kunde gibt an, das Essen mehrere Sekunden im Mund gehabt zu haben bevor er es ausspuckte, da er es nicht zerkauen konnte.

Bisher keine Reaktion des Restaurants

Der Jugendliche vermutet, dass das Pflaster einem der Köche vom Finger gerutscht und so in seinem Essen gelandet sei. Seither versucht er das Restaurant zu kontaktieren, allerdings erfolglos. Inzwischen hat er sich auch mit der Stadtregierung Edinburghs in Verbindung gesetzt.