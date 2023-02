× Teenagerin erschießt beste Freundin - Für 9 Millionen Dollar

Eine 22-Jährige tötet in Alaska ihre um drei Jahre jüngere Freundin per Kopfschuss. Der Grund: Ein Internet-Betrüger verspricht ihr 9 Millionen Dollar. Nun drohen ihr mindestens 30 Jahre Haft.

Denali Brehmer (22) könnte nun für sehr lange Zeit hinter Gitter wandern. Mindestens 30 bis zu 99 Jahren im Knast drohen ihr, weil sie ihrer 19-jährigen besten Freundin von hinten in den Kopf schießt.

Die Chronologie einer Schreckensgeschichte:

Schon im Juni 2019 nimmt der damals 21 Jahre alte Darin Schilmiller Kontakt mit der zu diesem Zeitpunkt 19-jährigen Brehmer auf. Er gibt sich im Internet als Millionär "Tyler" aus. Schilmiller weist Brehmer an, einen Menschen zu töten und das mit Bildern und einem Video zu dokumentieren. Die Belohnung: 9 Millionen Dollar! Der Teenager beißt sofort an und fährt mit zwei Komplizen und ihrer 19 Jahre alten besten Freundin Cynthia Hoffmann zu den wunderschönen Thunderbird Falls. Der Wanderausflug endet - wie von Brehmer geplant - für Hofmann tödlich. Nur zwei Tage später wird die Leiche des Opfers gefunden. Ihre Hände sind mit Klebeband gefesselt, ein Einschussloch kann an ihrem Hinterkopf gefunden werden.

Nun, im Jahre 2023, gibt Denali Brehmer den Mord an ihrer besten Freundin zu. Dafür werden fünf weitere Anklagepunkte fallen gelassen, wie Vertuschung und die Verbreitung von Kinderpornografie. Auch gegen die beiden Komplizen wird ermittelt, sowie gegen den Internet-Betrüger Darin Schilmiller. Unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen ist unter anderem noch das Motiv des Betrügers, der sich als Millionär "Tyler" ausgibt.

Ein endgültiges Urteil wird am 22. August 2023 erwartet.