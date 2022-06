Teufelsanbeter legen toten Dachs auf Pentagramm

Eine grauenhafte Tat sorgt in England für Aufsehen. In Totton, Hampshire, soll eine Gruppe von Satanisten einen Dachs auf ein aufgemaltes Pentagramm gelegt haben.

Die Satanisten werden nun von der Polizei gejagt, nachdem ein toter Dachs und ein Hirschkopf in der Nähe einer Schule in Totton, Hampshire, gefunden wurden. Der Kadaver des Dachses wurde in einem fünfzackigen satanischen Stern gefunden.

In den Jahren 2019 und 2020 wurden bereits Schafe im New Forest getötet – in diesen Fällen wurden sie erstochen, verstümmelt und mit sogenannten satanischen Symbolen beschmiert.

Damals gingen bei der Polizei auch Berichte über eine verletzte Kuh ein, während eine Kirche mit satanischem Graffiti beschmiert wurde, darunter die Zahl 666, die auf die Tür gesprüht wurde.

Ein Bewohner meint: "Die Entdeckung des Dachses auf einem Pentagramm, umgeben von Blättern und folglich Blut, hat viele Menschen schockiert. Dies ist nicht der einzige Vorfall dieses satanischen Rituals. Ein verstümmelter Hirschkopf wurde unter ähnlichen Umständen entdeckt. Macht diese ruhige Gegend Geschäfte mit dem Teufel?"