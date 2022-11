Tierische Rettungsaktion: Hund rettet Wolf das Leben

Ein Wolf wurde von einem entfernten Verwandten Artgenossen in letzter Sekunde gerettet. Der Wolf war zuvor in einen Schacht gefallen.

Der Vorfall ereignete sich in der deutschen Lausitz. Dort können schon einmal Wölfe vorkommen, doch dieses Tier war die Hilfe eines Verwandten angewiesen. Das Tier hatte sich bis eine Siedlung mit rund 250 Menschen vorgedrungen, doch dann geschah beinahe ein Unglück.

Der Wolf überquerte eine Straße und übersah einen offenstehenden Gully. Das Tier stürzte rund zwei Meter in die Tiefe und blieb liegen. Ohne Hilfe wäre der Wolf wohl zum Sterben verurteilt gewesen. Doch am nächsten Morgen kam die wundersame Rettung. Beim Gassigehen schlug ein Hund Alarm und entdeckte das hilflose Tier im Gully.

Als das Herrchen in den Gully schaute, wurde er plötzlich von unten angeknurrt. „Das Knurren ging vom Wolf aus, welcher offenbar in den Schacht gefallen und dort stecken geblieben war“, sagte die Polizeisprecherin. Der Mann rief die Polizei, auch die Feuerwehr rückte aus. Der Wolf wurde zum Tierarzt gebracht, der soll nun entscheiden, wann das Tier in die Wildnis entlassen wird.